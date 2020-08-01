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Евсеев: «Уфа» станет фарм-клубом «Спартака»? Сыграем два матча — посмотрим

Евсеев: «Уфа» станет фарм-клубом «Спартака»? Сыграем два матча — посмотрим
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал назначение генерального директора башкирской команды Шамиля Газизова в «Спартак».

«Что касается руководства «Уфы». Я знаком с братом Газизова, которому перешла часть акций, он и раньше часто был в клубе и будет. Я его вижу, он с 10 до 9 вечера в клубе. Может, больше или меньше. Руководство «Уфы» осталось тем же самым — Ринат Шайбеков, Ростислав Мурзагулов. Ничего не изменилось. Там работает мало людей, но много времени проводят в офисах. Это хорошо.

Что касается разговоров про то, что мы становимся фарм-клубом «Спартака», то я их слышал. Ну, сыграем два матча — посмотрим. Мы будем играть, а проиграть любая команда может, но по статистике у «Уфы» положительные показатели в играх со «Спартаком», — цитирует Евсеева «Матч ТВ».

Евсеев: как я мог уйти в «Спартак» вместе с Газизовым? Как чемодан, что ли?
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