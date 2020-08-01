Евсеев: «Уфа» станет фарм-клубом «Спартака»? Сыграем два матча — посмотрим

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал назначение генерального директора башкирской команды Шамиля Газизова в «Спартак».



«Что касается руководства «Уфы». Я знаком с братом Газизова, которому перешла часть акций, он и раньше часто был в клубе и будет. Я его вижу, он с 10 до 9 вечера в клубе. Может, больше или меньше. Руководство «Уфы» осталось тем же самым — Ринат Шайбеков, Ростислав Мурзагулов. Ничего не изменилось. Там работает мало людей, но много времени проводят в офисах. Это хорошо.

Что касается разговоров про то, что мы становимся фарм-клубом «Спартака», то я их слышал. Ну, сыграем два матча — посмотрим. Мы будем играть, а проиграть любая команда может, но по статистике у «Уфы» положительные показатели в играх со «Спартаком», — цитирует Евсеева «Матч ТВ».