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«Ювентус» потерпел поражение от «Ромы» в матче последнего тура Серии А

«Ювентус» потерпел поражение от «Ромы» в матче последнего тура Серии А
Футбол / Италия 0

В матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А «Ювентус» принимал «Рому». Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц Стадиум» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, отличившийся на 5-й минуте. До перерыва «Рома» вышла вперёд — по одному мячу забили форварды Никола Калинич и Диего Перотти, реализовавший пенальти. На 52-й минуте Перотти увеличил преимущество римской команды.

Результативные передачи в свой актив записали хавбек «Ювентуса» Адриен Рабьо, полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло и Перотти.

По итогам сезона-2019/2020 «Ювентус» стал чемпионом Италии. В 38 матчах подопечные Маурицио Сарри набрали 83 очка. «Рома» (70) завершила кампанию на пятом месте, которое позволяет ей принять участие в Лиге Европы.

Италия - Серия А. 38-й тур
01 августа 2020, суббота. 21:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 3
Рома
Рим
1:0 Игуаин – 5'   1:1 Калинич – 23'   1:2 Перотти – 44' (пен)   1:3 Перотти – 52'
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