«Ювентус» потерпел поражение от «Ромы» в матче последнего тура Серии А

В матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А «Ювентус» принимал «Рому». Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц Стадиум» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, отличившийся на 5-й минуте. До перерыва «Рома» вышла вперёд — по одному мячу забили форварды Никола Калинич и Диего Перотти, реализовавший пенальти. На 52-й минуте Перотти увеличил преимущество римской команды.

Результативные передачи в свой актив записали хавбек «Ювентуса» Адриен Рабьо, полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло и Перотти.

По итогам сезона-2019/2020 «Ювентус» стал чемпионом Италии. В 38 матчах подопечные Маурицио Сарри набрали 83 очка. «Рома» (70) завершила кампанию на пятом месте, которое позволяет ей принять участие в Лиге Европы.