Эдди Хау ушёл из «Борнмута». Он возглавлял команду около 10 лет и выводил её в АПЛ

«Борнмут» объявил об отставке Эдди Хау с поста главного тренера команды. Контракт с 42-летним специалистом расторгнут по взаимному согласию.
Хау обратился с открытым письмом к болельщикам.
«Я провёл в клубе в общей сложности 25 лет в качестве игрока и тренера, и это решение, принятое совместно с клубом, является одним из самых трудных из всех, которые мне приходилось принимать.
Несмотря на то что привязанность и любовь, которые я испытываю к этому футбольному клубу, сохранятся навсегда, все мы чувствуем, что сейчас самое подходящее время для движения клуба в новом направлении. «Борнмут» всегда будет в моём сердце, но я уверен, что сейчас самое подходящее время для перемен», — приводит заявление специалиста пресс-служба «Борнмута».
Хау тренировал команду в общей сложности почти 10 лет — в 2008-2011 и 2012-2020 годах. В сезоне-2014/2015 он впервые в истории клуба вывел «Борнмут» в английскую Премьер-лигу.
По итогам минувшего сезона «Борнмут», заняв 18-е место, вылетел из АПЛ.
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