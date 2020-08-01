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«Интер» финишировал вторым в Серии А. «Аталанта» заняла третье место, «Лацио» — четвёртое

«Интер» финишировал вторым в Серии А. «Аталанта» заняла третье место, «Лацио» — четвёртое
Футбол / Италия 0

В матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала «Интер». Встреча состоялась в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

«Интер» открыл счёт уже на первой минуте благодаря точному удару защитника Данило Д'Амброзио. В середине первого тайма защитник Эшли Янг увеличил преимущество миланской команды.

В другом матче 38-го тура «Наполи» принимал «Лацио». Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Первый мяч забил хавбек «Наполи» Фабиан Руис на 9-й минуте. До перерыва нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле сравнял счёт. В начале второй половины хозяев вывел вперёд форвард Лоренцо Инсинье, который реализовал пенальти. В компенсированное время преимущество команды из Неаполя увеличил нападающий Маттео Политано.

«Интер», набрав 82 очка, завершил сезон-2019/2020 на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Аталанта» (78) — на третьем, «Лацио» (78) — на четвёртом, «Наполи» (62) — на седьмом.

Италия - Серия А. 38-й тур
01 августа 2020, суббота. 21:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан
0:1 Д'Амброзио – 1'   0:2 Янг – 20'
Италия - Серия А. 38-й тур
01 августа 2020, суббота. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
3 : 1
Лацио
Рим
1:0 Руис – 9'   1:1 Иммобиле – 22'   2:1 Инсинье – 54' (пен)   3:1 Политано – 90+2'
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