Иммобиле повторил рекорд Игуаина по голам за сезон Серии А

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле забил гол в матче 38-го тура итальянской Серии А с «Наполи» (1:3).
Итальянец забил 36-й мяч в сезоне, повторив рекорд чемпионата количеству голов за сезон. В сезоне-2015/2016 рекорд установил форвард «Наполи» Гонсало Игуаин.
Иммобиле также стал лучшим бомбардиром европейских лиг по итогам сезона-2019/2020, выиграв «Золотую бутсу». На втором месте в соревновании — форвард «Баварии» Роберт Левандовски, который в матчах этого сезона забил 34 мяча. На счету нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду 31 мяч.
«Ювентус» набрал 83 очка и стал чемпионом Италии. «Интер» (82), завершил сезон-2019/2020 на втором месте в турнирной таблице Серии А, «Аталанта» (78) — на третьем, «Лацио» (78) — на четвёртом, «Наполи» (62) — на седьмом.
- 2 августа 2020
-
00:57
-
00:50
-
00:39
-
00:38
-
00:20
- 1 августа 2020
-
23:56
-
23:47
-
23:45
-
23:40
-
23:28
-
23:21
-
23:16
-
23:06
-
22:55
-
22:48
-
22:43
-
22:13
-
21:51
-
21:51
-
21:34
-
21:12
-
21:02
-
21:00
-
20:40
-
20:37
-
20:29
-
20:20
-
20:10
-
20:02
-
19:52
-
19:46
-
19:34
-
19:24
-
19:22
-
18:58