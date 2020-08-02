Иммобиле повторил рекорд Игуаина по голам за сезон Серии А

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле забил гол в матче 38-го тура итальянской Серии А с «Наполи» (1:3).

Итальянец забил 36-й мяч в сезоне, повторив рекорд чемпионата количеству голов за сезон. В сезоне-2015/2016 рекорд установил форвард «Наполи» Гонсало Игуаин.

Иммобиле также стал лучшим бомбардиром европейских лиг по итогам сезона-2019/2020, выиграв «Золотую бутсу». На втором месте в соревновании — форвард «Баварии» Роберт Левандовски, который в матчах этого сезона забил 34 мяча. На счету нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду 31 мяч.

«Ювентус» набрал 83 очка и стал чемпионом Италии. «Интер» (82), завершил сезон-2019/2020 на втором месте в турнирной таблице Серии А, «Аталанта» (78) — на третьем, «Лацио» (78) — на четвёртом, «Наполи» (62) — на седьмом.