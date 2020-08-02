«Это неуважение к товарищам». Бартомеу возмущён отказом Артура играть за «Барселону» в ЛЧ

Президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу подтвердил, что бразильский полузащитник Артур Рамос отказывается играть за каталонцев в Лиге чемпионов.
«То, что сделал Артур, — это отсутствие уважения к своим товарищам по команде. Не очень логичное решение — отказаться играть за такой важный трофей, это может помешать его же карьере. Поступок игрока неоправданный и совершенно непостижимый.
Мы достигли соглашения о том, что до конца Лиги чемпионов Артур будет продолжать играть за «Барсу» как в Ла Лиге, так и в Лиге чемпионов. Это вопиющий пример недисциплинированности, поэтому мы открыли дело в отношении игрока. Нет аргументов, которые оправдывают отсутствие Артура на матчах Лиги чемпионов. Он позвонил и сказал: «Я не вернусь, останусь в Бразилии». Это его решение. Никто не давал ему разрешения», — цитирует Бартомеу Marca.
«Барселона» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с неаполитанским «Наполи». Матч состоится в Барселоне 8 августа. В первой встрече команды сыграли вничью со счётом 1:1.
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