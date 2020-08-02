«Улица зовёт меня». Фарфан показал новый имидж
Перуанский нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию, на которой он одет во всё чёрное.
«Улица зовёт меня», — написал футболист в описании к фото.
Сообщалось, что Фарфан достиг договорённости с «Локомотивом» и будет защищать цвета «железнодорожников» до конца 2020 года. Однако агент футболиста не подтвердил эту информацию. Напомним, из-за травмы Фарфан не выходил на поле в составе «Локомотива» 14 месяцев. В сезоне-2019/2020 перуанец принял участие в 2 матчах чемпионата России и забил 1 мяч.
Фарфан ранее заявил, что в ближайшее время не планирует завершать профессиональную карьеру. «Чувствую, что всё ещё могу приносить пользу на футбольном поле», — отметил футболист.
Джефферсон Фарфан: чувствую, что всё ещё могу приносить пользу на футбольном поле
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