«Улица зовёт меня». Фарфан показал новый имидж

Перуанский нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию, на которой он одет во всё чёрное.

«Улица зовёт меня», — написал футболист в описании к фото.

Сообщалось, что Фарфан достиг договорённости с «Локомотивом» и будет защищать цвета «железнодорожников» до конца 2020 года. Однако агент футболиста не подтвердил эту информацию. Напомним, из-за травмы Фарфан не выходил на поле в составе «Локомотива» 14 месяцев. В сезоне-2019/2020 перуанец принял участие в 2 матчах чемпионата России и забил 1 мяч.

Фарфан ранее заявил, что в ближайшее время не планирует завершать профессиональную карьеру. «Чувствую, что всё ещё могу приносить пользу на футбольном поле», — отметил футболист.