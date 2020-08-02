«Манчестер Юнайтед» рассматривает Шмейхеля в качестве замены де Хеа

Датский голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.

«Красные дьяволы» рассматривают вратаря в качестве возможного сменщика Давида де Хеа.

Де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне 29-летний испанец принял участие в 38 матчах английской Премьер-лиги (все — в основном составе), в которых пропустил 36 мячей и получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с английским клубом действует до лета 2023 года с возможностью продления ещё на один сезон.

По итогам сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» занял третье место и получил путёвку в Лигу чемпионов.

Шмейхель перешёл в «Лестер» из «Лидса» летом 2011 года. В 2016 году в составе «лис» стал чемпионом Англии.