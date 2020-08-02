Адольфо Гайч: Москва – это отличный город, а ЦСКА – большая команда

21-летний аргентинский нападающий Адольфо Гайч, перешедший из «Сан-Лоренсо» в московский ЦСКА, ответил на несколько вопросов аргентинских журналистов перед вылетом в Москву.
«В «Сан-Лоренсо» я провёл много лет, так что у меня остаются только хорошие воспоминания. Они всегда будут в моей памяти. Теперь я делаю шаг в будущее. Всегда можно найти возможность, чтобы вернуться.
Я счастлив, от переезда в Москву у меня большие ожидания. Это была хорошая сделка как для «Сан-Лоренсо», так и для меня. В столицу России я отправляюсь один, когда ситуация с коронавирусом урегулируется, надеюсь, что прилетят и мои близкие.
Что я знаю о Москве и ЦСКА? Это отличный город и очень большая команда. Я надеюсь выполнить поставленную передо мной задачу и показать хороший уровень футбола. Общаясь с людьми, которые были там, я получил от них некоторую информацию. Без сомнений, я готов к этому переезду. Я смотрел последние матчи ЦСКА, знаю, что они попали в Лигу Европы, хотя до последнего боролись за Лигу чемпионов», — приводит слова Гайча Ole.
30 июля «Сан-Лоренсо де Альмагро» сообщил, что Адольфо Гайч перешёл в ЦСКА. Клуб принял предложение «армейцев» в размере € 8,5 млн и 20% с перепродажи, а с игроком был согласован 5-летний контракт с зарплатой € 900 тыс. в год. В контракте форварда с ЦСКА будет прописана сумма отступных в размере € 30 млн.
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