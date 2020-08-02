Артета: хочу построить команду вокруг Обамеянга

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета после финального матча Кубка Англии с «Челси» (2:1) поделился мнением о будущем габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.
«Пьер знает, что мы думаем о нём. Хочу построить команду вокруг него. Думаю, он хочет остаться в „Арсенале“, и дело не только в заключении контракта. Такие моменты, как победа в Кубке Англии, помогут ему осознать и поверить, что мы движемся в правильном направлении и он является большой частью этого путешествия. Все в клубе любят Обамеянга. Надеюсь, он сможет продолжить этот путь с нами», — приводит слова Артеты BBC.
Обамеянг перешёл в «Арсенал» в январе 2018 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 63,75 млн. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
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