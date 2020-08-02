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«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести защитника «Монако» Бенуа Бадьяшиля

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести защитника «Монако» Бенуа Бадьяшиля
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении центрального защитника «Монако» Бенуа Бадьяшиля. Руководство «красных дьяволов» уже начало переговоры о трансфере 19-летнего француза, сообщает Get French Football News со ссылкой на TF1.

На Бадьяшиля претендуют также леверкузенский «Байер» и мадридский «Реал». Немецкий клуб считается фаворитом в борьбе за защитника.

Контракт Бенуа рассчитан до 30 июня 2024 года. «Монако» хочет выручить с продажи молодого футболиста как минимум € 30 млн.

В сезоне-2019/2020 Бадьяшиль помог монегаскам в 16 матчах французской Лиги 1, двух встречах Кубка Франции и двух играх Кубка французской лиги.

Напомним, ранее сообщалось, что мюнхенская «Бавария» заинтересована в покупке форварда «Монако» Виссама Бен Йеддера.

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