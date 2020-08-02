Гаттузо: смогу остановить Месси только во сне

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».



«Мы должны действовать как команда, и быть уверенными, что у нас могут быть шансы. Знаем, что встреча будет непростой. Нужно освободить разум, чтобы показать всё, на что мы способны. Месси? Смогу остановить его только во сне. Или если буду играть в PlayStation.



Что касается Инсинье, мы оценим его состояние в ближайшее время, когда получим результаты медицинских тестов. Надеюсь, всё не так серьёзно, как мы думали», — приводит слова Гаттузо Sky Sport Italia.



Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи» состоится 8 августа на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Первый матч завершился вничью — 1:1.