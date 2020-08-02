Иммобиле — о «Золотой бутсе»: иногда мечты сбываются

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле прокомментировал победу в гонке за «Золотой бутсой». В сезоне-2019/2020 30-летний футболист забил 36 мячей в 37 матчах итальянской Серии А.
«Очень рад. Горжусь тем, чего достиг, особенно когда оглядываюсь назад и смотрю, с чего начал и через что прошёл. Если сильно веришь, иногда мечты сбываются.
Хочу поблагодарить тренера, его штаб и моих товарищей по команде. Эти рекорды являются достижением всей команды. Благодарю болельщиков «Лацио», которые заставили меня чувствовать себя незаменимым в этой команде. Очень горжусь этим.
Хочу быть живым примером того, что, если не будете сдаваться, вы сможете достичь любой цели. Очень горд, что занял своё место в истории этого вида спорта.
Чувствую сильные эмоции, вспоминая, как одноклубники встретили меня в раздевалке после хет-трика в матче с «Вероной». Именно в этом и заключается спорт», — приводит слова Иммобиле Goal со ссылкой на Lazio Style Channel.
- 2 августа 2020
-
10:07
-
10:02
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:15
-
08:49
-
07:57
-
05:43
-
05:29
-
03:41
-
02:40
-
00:57
-
00:50
-
00:39
-
00:38
-
00:20
- 1 августа 2020
-
23:56
-
23:47
-
23:45
-
23:40
-
23:28
-
23:21
-
23:16
-
23:06
-
22:55
-
22:48
-
22:43
-
22:13
-
21:51
-
21:51
-
21:34
-
21:12
-
21:02