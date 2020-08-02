Иммобиле — о «Золотой бутсе»: иногда мечты сбываются

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле прокомментировал победу в гонке за «Золотой бутсой». В сезоне-2019/2020 30-летний футболист забил 36 мячей в 37 матчах итальянской Серии А.

«Очень рад. Горжусь тем, чего достиг, особенно когда оглядываюсь назад и смотрю, с чего начал и через что прошёл. Если сильно веришь, иногда мечты сбываются.

Хочу поблагодарить тренера, его штаб и моих товарищей по команде. Эти рекорды являются достижением всей команды. Благодарю болельщиков «Лацио», которые заставили меня чувствовать себя незаменимым в этой команде. Очень горжусь этим.

Хочу быть живым примером того, что, если не будете сдаваться, вы сможете достичь любой цели. Очень горд, что занял своё место в истории этого вида спорта.

Чувствую сильные эмоции, вспоминая, как одноклубники встретили меня в раздевалке после хет-трика в матче с «Вероной». Именно в этом и заключается спорт», — приводит слова Иммобиле Goal со ссылкой на Lazio Style Channel.