Пулишич и Аспиликуэта не помогут «Челси» в матче Лиги чемпионов с «Баварией»
Футболисты Кристиан Пулишич и Сесар Аспиликуэта не смогут помочь «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», сообщает пресс-служба лондонского клуба.
Пулишич и Аспиликуэта получили травму подколенного сухожилия в финальной встрече Кубка Англии с «Арсеналом» (1:2) и не успеют восстановиться до матча Лиги чемпионов. Сообщается, что у форварда лондонцев Педро, которого унесли на носилках в конце встречи, возможен вывих локтя. Результаты медицинского обследования испанского футболиста станут известны позднее.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Челси» пройдёт 8 августа в Мюнхене. Напомним, первая встреча завершилась победой немецкой команды со счётом 3:0.
- 2 августа 2020
-
11:41
-
11:16
-
11:10
-
11:05
-
10:51
-
10:40
-
10:29
-
10:07
-
10:02
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:15
-
08:49
-
07:57
-
05:43
-
05:29
-
03:41
-
02:40
-
00:57
-
00:50
-
00:39
-
00:38
-
00:20
- 1 августа 2020
-
23:56
-
23:47
-
23:45
-
23:40
-
23:28
-
23:21
-
23:16
-
23:06
-
22:55
-
22:48
Партнерский контент