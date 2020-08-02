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Пулишич и Аспиликуэта не помогут «Челси» в матче Лиги чемпионов с «Баварией»

Пулишич и Аспиликуэта не помогут «Челси» в матче Лиги чемпионов с «Баварией»
Футбол / Лига чемпионов 0

Футболисты Кристиан Пулишич и Сесар Аспиликуэта не смогут помочь «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Пулишич и Аспиликуэта получили травму подколенного сухожилия в финальной встрече Кубка Англии с «Арсеналом» (1:2) и не успеют восстановиться до матча Лиги чемпионов. Сообщается, что у форварда лондонцев Педро, которого унесли на носилках в конце встречи, возможен вывих локтя. Результаты медицинского обследования испанского футболиста станут известны позднее.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Челси» пройдёт 8 августа в Мюнхене. Напомним, первая встреча завершилась победой немецкой команды со счётом 3:0.

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