Маурицио Сарри: у «Ювентуса» психологический спад. Нам нужно перезагрузиться

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал неудачную игру команды в последних матчах итальянской Серии А. 7 августа туринцы проведут ответную встречу 1/8 Лиги чемпионов с «Лионом».

«Немного страха нам бы не помешало. После матча с «Лацио» поняли, что станем чемпионами Серии А, и у нас случился психологический спад.

Нужно очень внимательно подойти к предстоящей встрече. Мы начнем со счетом 0:1. В нынешних условиях отыграться будет очень тяжело.

Удивлён, что «Лион» смотрелся очень хорошо физически в матче с «Пари Сен-Жермен». Они не были похожи на команду, которая давно не играла.

Нам нужно перезагрузиться ментально. Физическая форма восстановится за пару дней. С понедельника приступим», — приводит слова Сарри Goal.