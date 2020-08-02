«Спартак» анонсировал переход Александра Кокорина роликом в стиле Counter-Strike

Московский «Спартак» на своей странице в «Твиттере» опубликовал видео, намекающее на переход нападающего Александра Кокорина. Ролик выполнен в стиле геймплея популярного шутера Counter-Strike.
Кокорин является большим поклонником Counter-Strike. Последняя фраза в видео красно-белых, вероятно, звучит его голосом.
Видео можно посмотреть на странице «Спартака» в «Твиттере».
С 2016 по 2020 год Кокорин выступал за «Зенит». В минувшем сезоне 29-летний форвард на правах аренды перешёл в «Сочи», которому помог в 10 матчах Российской Премьер-Лиги. Александр забил семь мячей и отдал три результативные передачи. 1 августа он стал свободным агентом.
Ранее сообщалось, что Кокорин подпишет со «Спартаком» контракт на три года. У футболиста были предложения из «Локомотива» и «Сочи», но он решил от них отказаться.
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