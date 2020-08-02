Генеральный директор «Факела»: приносим извинения всем болельщикам за такое качество арены

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе после матча 1-го тура ФНЛ с «Акроном» (1:0) выступил с заявлением, в котором извинился перед болельщиками за качество домашнего стадиона.



«В первую очередь хотел бы поздравить всех настоящих болельщиков «Факела» со стартовой и важной победой дома, где нам исторически уже тяжело даются позитивные результаты. Чувствовалась небольшая нервозность у ребят перед первой встречей после долгого перерыва, с которой они справились. Всегда очень тяжело вскрывать массированную защиту соперника, который все 90 минут находится на своей половине поля и действует исключительно от обороны.

Хотел бы прояснить важный момент по поводу позднего допуска болельщиков на стадион: машина пожарной службы сломалась перед въездом на стадион, и мы были вынуждены ждать резервную, что повлекло скопление наших любимых болельщиков на входе на трибуны, так как, согласно регламенту, мы не можем пускать людей на трибуны без наличия пожарной и медицинской служб на территории стадиона. Тем не менее приносим извинения за предоставленные неудобства в связи с этим форс-мажором.

Клуб сильно беспокоит ситуация с Центральным стадионом профсоюзов в целом, начиная с условий для всех болельщиков на трибунах и заканчивая качеством поля, за которые отвечает именно руководство стадиона согласно контракту, и за это мы платим немалые деньги вовремя, погасив все долги предыдущего руководства. Наши болельщики и команда заслуживают большего, как минимум добросовестного отношения к стадиону в плане подготовки к официальным матчам: уборки как таковой нет, за полем не ухаживали все эти месяцы во время паузы, и это элементарное неуважение к своим обязательствам по контракту. Приносим извинения всем болельщикам за такое качество арены, которая является домом для них и для команды, и будем в правовом поле решать этот вопрос с руководством ЦСП", — приводится текст заявления на сайте «Факела».