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«Мы месяцами ели навоз и не получали защиты». Конте раскритиковал руководство «Интера»

«Мы месяцами ели навоз и не получали защиты». Конте раскритиковал руководство «Интера»
Футбол / Италия 0

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте раскритиковал руководство итальянского клуба после завершения сезона-2019/2020 в Серии А.

«Мы должны расти и развиваться во всех областях, в том числе и вне поля, и большой клуб должен защищать своих игроков гораздо больше. В ближайшее время я должен встретиться с президентом клуба и обсудить этот момент.

Мы месяцами ели навоз и не получали никакой защиты. Я вижу путь, по которому мы должны, и знаю, что нужно делать. Я могу быть громоотводом первый год, но если ты не учишься и продолжаешь повторять одни и те же ошибки, это превращается в сумасшествие. Я хочу, чтобы всё было ясно», — приводит слова Конте Sky Sport Italia.

«Интер» занял 2-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2019/2020, уступив «Ювентусу» на одно очко.

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