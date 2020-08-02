Быстров: главное, чтобы Кокорин пришёл в «Спартак» играть в футбол, а не в Counter-Strike

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал переход форварда Александра Кокорина в «Спартак».



«Главное, чтобы Кокорин пришёл в «Спартак» играть в футбол, а не в Counter-Strike. Он хороший нападающий. Если создаст хорошую связку с Соболевым, то доставит проблемы другим клубам. Всем нравятся скандалы. Потом целый год ещё будут говорить. Болельщикам порой важнее, что происходит за пределами поля.



Если Тедеско сможет вписать Кокорина в состав, то клуб с кем-то будет прощаться. Саша в сумасшедшей форме. Год не играл, но помог «Сочи» остаться в РПЛ. Никаких проблем с адаптацией не будет.



Единственное, болельщики будут против — он же играл за «Зенит» и «Динамо». Но ему не привыкать. Это дополнительный стимул показывать хорошую игру. Он сильно мотивирован. Противостояние «Зенита» и «Спартака» будет интереснее. Саша будет доказывать, что «Зенит» зря отдал его в аренду в «Сочи», — приводит слова Быстрова сайт телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» объявил о переходе Александра Кокорина