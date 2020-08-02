Кокорин: детская обида позади. Готов помочь «Спартаку» стать сильнее и вернуться наверх

Нападающий Александр Кокорин поделился эмоциями от перехода в московский «Спартак».

«Всё супер! Познакомился с командой, провёл первые тренировки. Рад, что всё быстро решилось. Спасибо руководству клуба и ребятам за такой приём. Я в деле! Готовимся к первому матчу.

Мне припоминают старое интервью, в котором я сказал некрасивую вещь (Кокорин говорил, что не представляет себя игроком «Спартака». — Прим. «Чемпионата»). Наверное, это было глупо. Просто для моих прежних команд «Спартак» был принципиальным соперником. Но сейчас детская обида позади. Я здесь и хочу играть. Готов помочь «Спартаку» стать сильнее и вернуться наверх.

Тренер поздравил меня. Он тоже рад, что всё решилось быстро и у меня есть время подготовиться к старту сезона. Сказал так: «Ты всё знаешь, давно в игре. Рад тебя видеть, давай работать», — приводит слова Кокорина пресс-служба красно-белых на официальном сайте клуба.