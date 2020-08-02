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Газизов рассказал, как проходили переговоры с Кокориным

Газизов рассказал, как проходили переговоры с Кокориным
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, как проходили обсуждения о подписании контракта с нападающим Александром Кокориным.

«Я с ним разговаривал по телефону, потом мы встречались в отеле. Понимал, что он выберет спорт. Понимал, что он сильно настроен, и видел это.

Фанаты Сашу примут, всё нормально. Это была детская обида, когда ему футболку не выдали. Сейчас зато он получил футболку и докажет, что в детстве были не правы», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

С 2016 по 2020 год Кокорин выступал за петербургский «Зенит». В минувшем сезоне 29-летний форвард был арендован «Сочи». В 10 матчах Российской Премьер-Лиги Александр забил 7 мячей.

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