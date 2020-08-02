Малафеев рассказал о причинах перехода Кокорина в «Спартак»

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина в «Спартак».



«Здесь очень много моментов, связанных с тем, что за границей предложений много не возникло из определённой ситуации, которая была ранее, плюс, эти предложения с финансовой точки зрения были не очень интересны. Допускаю, что достаточно интересные клубы проявляли к нему интерес, учитывая его футбольные характеристики. Да, есть понимание, что это не тот уровень с точки зрения футбола, к чему бы Саша стремился. Если мы отбрасываем даже финансовую составляющую, и допускаем, что предложение по деньгам было аналогичным или даже интересным, то, конечно, с учетом всех этих моментов выбор в сторону Москвы очевиден.



Учитывая ситуацию, которая была ранее с тем, что Сергей Семак проявлял свою позицию и говорил, что этот игрок ему нужен, но все равно игрок оказался в «Сочи». Появление Кокорина в «Зените» было менее всего вероятно из всех вариантов. Даже если мы не берём финансовую сторону, так как мы понимаем, что «Зенит» мог повторить предложение «Спартака», то, что Саша окажется в Москве, было логично исходя из футбольных и финансовых моментов.



В «Зените» Артём Дзюба и Сердар Азмун основные форварды. Появление Саши в «Зените» даже по футбольным моментам означало бы, что кто-то из них оставался на скамейке запасных. Предполагаю, это возможно был бы Дзюба, учитывая футбольные возможности Саши. Я не говорю, что Саша на голову или на две сильнее Дзюбы, но по действию, функционалу и по определённому объёму работы, бомбардирским качествам точно ему не уступает, а чем-то даже выигрывает. Либо он сам не захотел вступать в эту достаточно жёсткую конкуренцию, либо «Зенит» не проявил такую инициативу с пониманием, что это может создать конфликт.



Можно говорить, что по потенциалу — он самый сильный нападающий. Вопрос в том, сможет ли он раскрыть свой потенциал и показать, что все о нём думают. Потому что моё мнение не единственное в этом плане. Тут всё покажет время и его мотивация на достижение этих результатов. Следующий сезон будет интересным, а противостояние «Зенита» и «Спартака» ещё более принципиальным», — приводит слова Малафеева «РБК-Спорт».

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