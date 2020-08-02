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«Мирзов отнёсся с пониманием». Кокорин рассказал, как получил девятый номер в «Спартаке»

«Мирзов отнёсся с пониманием». Кокорин рассказал, как получил девятый номер в «Спартаке»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий Александр Кокорин после перехода в московский «Спартак» рассказал, как получил девятый номер, под которым в минувшем сезоне играл полузащитник Резиуан Мирзов.

«Позвонил ему и объяснил, что для меня это принципиальный момент. Он отнёсся с пониманием. С детства выступаю под девятым, даже руководству сразу сказал, что мне это очень важно», — приводит слова Кокорина пресс-служба красно-белых на официальном сайте клуба.

С 2016 по 2020 год Александр защищал цвета петербургского «Зенита». В минувшем сезоне 29-летний форвард был арендован «Сочи». В 10 матчах Российской Премьер-Лиги забил 7 мячей.

На Кокорина претендовали также московский «Локомотив» и «Сочи», но он отказался от их предложений.

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