Александр Кокорин провёл первую тренировку в «Спартаке»

Нападающий Александр Кокорин провёл первую тренировку в составе «Спартака».



Сегодня, 2 августа, «Спартак» объявил о заключении контракта с Кокориным. Соглашение форварда подписано по схеме «3+1».

Фото можно посмотреть на странице «Спартака» в «Твиттере».



С 2016 по 2020 год Кокорин выступал за «Зенит». В минувшем сезоне 29-летний форвард на правах аренды перешёл в «Сочи», где сыграл в 10 матчах Российской Премьер-Лиги. Александр забил семь мячей и отдал три результативные передачи. 1 августа он стал свободным агентом.



На Кокорина претендовали также московский «Локомотив» и «Сочи», но он отказался от их предложений.



В 1-м туре РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» на стадионе «Открытие Арена» в Москве примет «Сочи». Встреча состоится 9 августа, начало — в 20:00 мск.