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ЦСКА и «Ротор» сыграли вничью в товарищеском матче

ЦСКА и «Ротор» сыграли вничью в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче на стадионе «Ватутинки» в Москве московский ЦСКА встречался с волгоградским «Ротором». Встреча завершилась вничью — 0:0.

ЦСКА набрал 40 очков в 30 матчах и занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. «Армейцы» получили путёвку в групповой этап Лиги Европы следующего сезона благодаря победе чемпиона в финале Кубка России.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 в Футбольной национальной лиге был завершён досрочно. «Ротор» занял первое место, в 27 матчах набрав 56 очков, и вышел в Российскую Премьер-Лигу.

Новый розыгрыш чемпионата России начнётся 8 августа. В первом туре ЦСКА сыграет с «Химками», а «Ротор» — с «Зенитом».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
02 августа 2020, воскресенье. 12:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
0 : 0
Ротор
Волгоград, Россия
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