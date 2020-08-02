ЦСКА и «Ротор» сыграли вничью в товарищеском матче

В товарищеском матче на стадионе «Ватутинки» в Москве московский ЦСКА встречался с волгоградским «Ротором». Встреча завершилась вничью — 0:0.



ЦСКА набрал 40 очков в 30 матчах и занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. «Армейцы» получили путёвку в групповой этап Лиги Европы следующего сезона благодаря победе чемпиона в финале Кубка России.



Из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 в Футбольной национальной лиге был завершён досрочно. «Ротор» занял первое место, в 27 матчах набрав 56 очков, и вышел в Российскую Премьер-Лигу.



Новый розыгрыш чемпионата России начнётся 8 августа. В первом туре ЦСКА сыграет с «Химками», а «Ротор» — с «Зенитом».