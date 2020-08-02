Кавазашвили — о переходе Кокорина: это самый классный трансфер «Спартака» за пять лет

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал переход форварда Александра Кокорина в московский клуб.
«Из того, что сделало руководство «Спартака» за последние пять лет, это самый классный трансфер. И приход своего россиянина, тем более Кокорина, который сейчас находится в самом рассвете сил, говорит о том, что они приобрели психологически устойчивого футболиста.
Оскорбления со стороны болельщиков? У нас болельщики уже находятся в таком положении, когда у нас определено юридически, что есть спартаковская торсида, есть динамовская, есть зенитовская. Обращать внимание на то, что какая-то торсида будет против Кокорина высказывать мысли, – самая настоящая глупость.
Не считаю, что «Спартак» станет играть намного стабильнее и переплюнет организационные возможности «Зенита». Но то, что в отдельных матчах, особенно с «Зенитом», Кокорин будет играть великолепно, — это бесспорно. Он должен показать Черчесову, что не забыл, как играть», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 2 августа 2020
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