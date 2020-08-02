«Он же совсем не дурак, «Спартак» — мировой бренд». Кавазашвили — о выборе Кокорина
Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением, почему нападающий Александр Кокорин решил продолжить карьеру в стане красно-белых.
«Кокорин же совсем не дурак. Он понимает разницу между «Локомотивом» и «Спартаком». «Спартак» — мировой бренд. И какие бы престижные места в чемпионате России ни занимал «Локомотив», он так и останется на вторых ролях по сравнению со «Спартаком».
«Спартак» с Кокориным вместе может взлететь на огромную высоту, тогда болельщики повернутся лицом к «Спартаку». И Федуну будут реверансы, потому что он привёл генерального директора Газизова, который сразу привёл в команду классного футболиста», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Мостовой оценил шансы «Спартака» на чемпионство после перехода Кокорина
- 2 августа 2020
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