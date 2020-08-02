Артета: я должен сказать спасибо Гвардиоле. Я стал тренером благодаря ему
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета после победы в финальном матче Кубке Англии с «Челси» (2:1) поблагодарил наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.
«Я должен сказать спасибо Пепу во всех отношениях, потому что я стал тренером во многом благодаря ему. Если бы кто-то сказал мне, когда я начинал, что мне придётся пройти через это. Просто посмотрите на дух в этой раздевалке и на то, что мы создаём — вот чем я больше всего горжусь», — приводит слова Артеты ESPN со ссылкой на эфир телеканала BT Sport.
Напомним, Микель, завершив карьеру футболиста в 2016 году, вошёл в тренерский штаб Гвардиолы в «Манчестер Сити». В конце прошлого года испанский специалист покинул «горожан», чтобы возглавить «Арсенал».
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