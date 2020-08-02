Александр Кержаков: Кокорин — самый сильный нападающий в «Спартаке»

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков прокомментировал переход форварда Александра Кокорина в «Спартак».
«Это его выбор. Это был не единственный вариант для Саши, но он сделал так, как посчитал нужным. Думаю, что Кокорин – самый сильный нападающий в „Спартаке“ из тех, кто сейчас есть в команде. Естественно, это хорошее приобретение для красно-белых», — приводит слова Кержакова «Р-Спорт».
Сегодня, 2 августа, «Спартак» объявил о заключении контракта с нападающим Александром Кокориным. Соглашение форварда подписано по схеме «3+1».
С 2016 по 2020 год Кокорин выступал за «Зенит». В минувшем сезоне 29-летний форвард на правах аренды перешёл в «Сочи», где сыграл в 10 матчах Российской Премьер-Лиги. Александр забил семь мячей и отдал три результативные передачи. 1 августа он стал свободным агентом.
- 2 августа 2020
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