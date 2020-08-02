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Евдокимов и Прошкин перешли из «Химок» в «Торпедо»

Евдокимов и Прошкин перешли из «Химок» в «Торпедо»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

«Торпедо» на официальном сайте объявило о заключении контрактов с защитниками Андреем Евдокимовым и Егором Прошкиным. Соглашения с футболистами рассчитаны до мая 2023 года.

«Рад приветствовать наших молодых новичков. У ребят было несколько вариантов продолжения карьеры, и, здорово, что Егор и Андрей теперь чёрно-белые. При должном подходе у каждого из них есть шанс вырасти в футболистов высокого уровня. Отмечу вклад Николая Николаевича Савичева, который работал с ребятами и рассказал нам с Сергеем Игнашевичем всю, как сейчас модно говорить, инсайдерскую информацию. Благодарю представителя футболистов Константина Толмачёва за профессионализм и помощь в получении документов для заявки Прошкина и Евдокимова на первый тур ФНЛ», — отметил руководитель селекционного отдела «Торпедо» Максим Ляпин.

В сезоне-2019/2020 Евдокимов и Прошкин выступали за подмосковные «Химки». Евдокимов сыграл в 15 матчах за «Химки-М» и в одном матче ФНЛ и Кубка России. Прошкин в 15 встречах ПФЛ забил 3 мяча.

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