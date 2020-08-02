Влашич стал лучшим по проценту удачных обводок в минувшем сезоне РПЛ
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич стал лучшим игроком Российской Премьер-лиги сезона-2019/2020 по проценту удачных обводок.
Хавбек шёл в дриблинг 161 раз, и 101 попытка оказалась удачной. Таким образом, хорват провёл 63% удачных обводок.
Такой же процент у полузащитника «Локомотива» Жоау Мариу, однако португалец уступил «армейцу» по количеству обводок. Хавбек «железнодорожников» пытался обвести соперника 100 раз, из них 63 — удачно.
На третьей строчке рейтинга — игрок «Ахмата» Одисе Роши: у него 62% удачных обводок.
В топ-5 списка также попали защитник «Спартака» Айртон и хавбек «Рубина» Зурико Давиташвили. У них по 61% удачных действий.
Напомним, Никола Влашич признан лучшим игроком минувшего сезона РПЛ по версии читателей «Чемпионата».
Влашич — игрок сезона по версии читателей «Чемпионата». У Дзюбы в два раза меньше голосов
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