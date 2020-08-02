Президент «Барселоны»: не можем позволить себе трансферы Лаутаро Мартинеса и Неймара

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу рассказал, что из-за финансовых потерь, вызванных пандемией коронавируса, каталонский клуб был вынужден отказаться от приобретения нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса и форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара.
«Мы говорили с «Интером» о Лаутаро в течение последних нескольких недель, но переговоры были приостановлены по взаимному согласию. Сложившаяся ситуация не позволяет оплачивать большие трансферы.
Переход Неймара? В нынешней ситуации это невозможно. «ПСЖ» не хочет его продавать, что логично, ведь он является одним из лучших игроков в мире. Мы очень старались вернуть его прошлым летом, но в этом году даже не стали пытаться.
«Барселона» потеряла € 200 млн с марта по июнь. Мы рассчитывали заработать € 1,1 млрд в следующем сезоне, но теперь доход, вероятно, упадёт на 30%. Если ситуация не улучшится, нам придётся пересмотреть планы.
Думаю, крупных трансферов пока не будет. Или по крайней мере возрастёт количество обменных сделок. Это касается всех больших европейских клубов. Нужно адаптироваться. И я говорю не об одном годе, а о трёх или четырёх», — цитирует Бартомеу Sport.es.
- 2 августа 2020
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