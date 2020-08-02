Антонио Конте может уйти из «Интера». Ранее он раскритиковал руководство клуба

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте может покинуть итальянский клуб, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, отношения 51-летнего специалиста с руководством клуба испортились. Конте выступил с критикой руководства «Интера», заявив, что оно не защищает своих футболистов. В ближайшее время Конте проведёт встречу с генеральным директором миланского клуба Джузеппе Мароттой. Если специалист не будет удовлетворён дальнейшими действиями клуба, он может покинуть пост.



Антонио Конте возглавил «Интер» летом 2019 года. Под руководством специалиста миланский клуб занял 2-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2019/2020, уступив туринскому «Ювентусу» на одно очко.

«Мы месяцами ели навоз и не получали защиты». Конте раскритиковал руководство «Интера»