Источник: Урунов пройдёт медосмотр для «Спартака» 3 августа

Инсайдер Нобель Арустамян рассказал, когда полузащитник «Уфы» Остон Урунов пройдёт медосмотр для перехода в московский «Спартак».



«Как мы знаем, в „Спартак“ переходит и Остон Урунов. Уже завтра он проходит медосмотр. Но не сомневаюсь: этим дело не ограничится. „Спартак“ будет покупать.



Но не менее важный для Газизова вопрос помимо новичков — продажи. После таких трат ему точно нужно будет расстаться с некоторым футболистами, и хочется посмотреть, как Шамиль справится с этим. А продавать всегда сложнее, чем покупать», — написал Арустамян в своем телеграм-канале.



Сообщалось, что трансфер полузащитника «Уфы» Остона Урунова должен быть оформлен до конца этой недели, когда футболист вылечится от коронавируса. Московский клуб заплатит за хавбека € 2 млн. Такую же сумму за игрока был готов заплатить ЦСКА.



Урунов перешёл в «Уфу» в феврале 2020 года из ташкентского «Локомотива». Сумма трансфера составила € 200 тыс. В минувшем сезоне футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями.

Газизов прокомментировал возможный трансфер Урунова в «Спартак»