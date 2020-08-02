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Сергей Юран намерен подать иск в УЕФА против «Химок»

Сергей Юран намерен подать иск в УЕФА против «Химок»
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран намерен подать иск в УЕФА против клуба.

«Иск будет подан о нарушении спортивного закона. Должны сначала уволить тренера, чтобы мы нашли соглашения, подписали бумаги, а потом представлять нового. Ещё одно нарушение в том, что они не имели права не пускать на базу.

Я буду бороться за честь и достоинство до конца. За справедливость, за моральный ущерб, ведь это дискредитация меня как тренера. Буду разбираться, чтобы в дальнейшем такого с тренерами не происходило. Это невероятный труд. Некоторые заканчивают с микроинсультами. Это огромный стресс, нервы. Если что, я даже готов к тому, чтобы больше не работать. Мало ли, как будет. Главное, чтобы такого не повторялось в будущем», — приводит слова Юрана «Рейтинг букмекеров».

Юран перед увольнением из «Химок» сказал министру, что не будет ложиться под «Спартак»
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