Сергей Юран намерен подать иск в УЕФА против «Химок»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран намерен подать иск в УЕФА против клуба.



«Иск будет подан о нарушении спортивного закона. Должны сначала уволить тренера, чтобы мы нашли соглашения, подписали бумаги, а потом представлять нового. Ещё одно нарушение в том, что они не имели права не пускать на базу.



Я буду бороться за честь и достоинство до конца. За справедливость, за моральный ущерб, ведь это дискредитация меня как тренера. Буду разбираться, чтобы в дальнейшем такого с тренерами не происходило. Это невероятный труд. Некоторые заканчивают с микроинсультами. Это огромный стресс, нервы. Если что, я даже готов к тому, чтобы больше не работать. Мало ли, как будет. Главное, чтобы такого не повторялось в будущем», — приводит слова Юрана «Рейтинг букмекеров».

Юран перед увольнением из «Химок» сказал министру, что не будет ложиться под «Спартак»