Мбаппе может восстановиться к матчу с «Аталантой» в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может сыграть в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Аталантой», который состоится 12 августа в Португалии, сообщает L'Équipe.

Французский форвард восстанавливается от травмы лодыжки быстрее, чем ожидалось.

Напомним, Мбаппе получил повреждение в финальном матче Кубка Франции с «Сент-Этьеном» (1:0). На 27-й минуте встречи защитник «Сент-Этьена» Лоик Перрен атаковал Мбаппе, после чего получил жёлтую карточку. Однако позже главный арбитр Амаури Делеру воспользовался VAR и принял решение удалить Перрена. Мбаппе после столкновения потребовалась помощь медперсонала. Французский форвард не смог продолжить игру, вместо него на поле вышел испанский полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия.

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель ранее прокомментировал вероятность возвращения в строй Мбаппе к матчу с бергамасками.