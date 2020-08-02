Манчини: поздравляю «Ювентус» с чемпионством, Иммобиле — с «Золотой бутсой»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвёл итоги сезона Серии А.
«Это был трудный год и сложный сезон. Поздравляю «Ювентус» с чемпионством, «Наполи» с победой в Кубке Италии, а также Чиро Иммобиле с „Золотой бутсой!“ — написал Манчини на своей странице в »Инстаграме".
Иммобиле стал лучшим бомбардиром европейских лиг по итогам сезона-2019/2020, выиграв «Золотую бутсу». На втором месте в соревновании — форвард «Баварии» Роберт Левандовски, который в матчах завершившегося сезона забил 34 мяча. На счету нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду 31 гол.
«Ювентус» набрал 83 очка и стал чемпионом Италии. «Интер» (82), завершил сезон-2019/2020 на втором месте в турнирной таблице Серии А, «Аталанта» (78) — на третьем, «Лацио» (78) — на четвёртом, «Наполи» (62) — на седьмом.
- 2 августа 2020
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