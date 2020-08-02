Уэйн Руни: «Манчестер Сити» может никогда больше не получить такого шанса на победу в ЛЧ

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона», а ныне играющий тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид».

«Манчестер Сити» может никогда больше не получить такого шанса на победу в Лиге чемпионов. «Ливерпуль» выбыл. По моему мнению, «Бавария» не настолько хороша, как в последние годы, а «Сити» лидирует в противостоянии с «Реалом» в 1/8 финала.



Лига чемпионов — турнир, который Пеп Гвардиола хочет выиграть больше всего. Это трофей, который нужен «Манчестер Сити», чтобы сделать следующий шаг в развитии.



Матч на стадионе «Этихад» будет иметь огромное значение. Серхио Рамос пропустит встречу из-за дисквалификации, что станет большой потерей для защиты «Реала», и я думаю, «Сити» забьёт. Насколько они сами хороши при игре в обороне – это мой единственный вопрос к команде Гвардиолы», — написал Руни в своей колонке на The Times.