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«Шинник» на последних минутах вырвал победу у «Торпедо» в матче 1-го тура ФНЛ

«Шинник» на последних минутах вырвал победу у «Торпедо» в матче 1-го тура ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 1-го тура Футбольной национальной лиги ярославский «Шинник» одержал победу над московским «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Шинник» в Ярославле и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол был забит на второй минуте добавленного времени — отличился полузащитник Никита Дорофеев.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Сельдяковым (Балашиха). Ему помогали Максим Ковалев (Реутов) и Александр Филимонов (Орехово-Зуево). Резервный арбитр — Илья Бугров.

Предыдущий розыгрыш ФНЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса: первенство остановили в первой половине марта и решили не доигрывать. Результаты зафиксировали по 27 турам, которые были сыграны на тот момент. «Торпедо» заняло четвёртое место в таблице, «Шинник» стал восьмым.

ФНЛ - Первый дивизион. 1-й тур
02 августа 2020, воскресенье. 16:30 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
1 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Дорофеев – 90'
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