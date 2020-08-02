«Вчера ФНЛ, завтра сборная России?» Черчесов посетил товарищеский матч «Химки» — «Динамо»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил товарищеский матч «Химок» с московским «Динамо». На странице подмосковного клуба в «Инстаграме» была опубликована фотография специалиста, сделанная во время матча.

«Вчера ФНЛ, завтра сборная России?» — подписан снимок.

Посмотреть фотографию можно на странице «Химок» в "Инстаграме".

Вчера, 1 августа, пресс-служба футбольного клуба «Химки» сообщила, что подмосковную команду возглавил Дмитрий Гунько. До назначения в «Химки» Гунько возглавлял академию «Спартака». Сергей Юран, с которым команда поднималась в Премьер-Лигу, покинул пост.

«Химки» по итогам минувшего сезона заняли второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и в следующей кампании выступят в Российской Премьер-Лиге.