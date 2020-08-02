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Сергей Рыжиков перешёл в «Тамбов»

Сергей Рыжиков перешёл в «Тамбов»
Футбол / РПЛ 0

Вратать Сергей Рыжиков перешёл в «Тамбов» в качестве свободного агента, сообщил агент игрока Алексей Сафонов в «Твиттере».

Сафонов опубликовал фотографию с Рыжиковым и написал: «Удачи в „Тамбове“, вратарь».

Посмотреть фотографию можно на странице Алексея Сафонова в "Твиттере".

Последние два года Рыжиков провёл в «Крыльях Советов». До этого 39-летний вратарь защищал цвета «Рубина», «Томи», московского «Локомотива», «Анжи», «Сатурна» из Раменского, «Салюта-Энергии», «Салюта-Энергии-2» и «Оскола».

В сезоне-2019/2020 Рыжиков принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги. Голкипер пропустил 25 мячей и провёл 6 сухих встреч.

«Тамбов» завершил минувшую кампанию на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ.

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