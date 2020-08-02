Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Виктор Скрипник возглавит «Днепр-1»

Виктор Скрипник возглавит «Днепр-1»
Футбол / Прочие турниры 0

В следующем сезоне «Днепр-1» будет выступать под руководством Виктора Скрипника, сообщает Meta-ratings.com.ua.

По данным источника, Скрипник приступит к работе завтра, 3 августа. Останется ли в структуре клуба Дмитрий Михайленко, который тренировал «Днепр-1» с 2017 года, пока неизвестно.

По результатам сезона-2019/2020 «Днепр-1» не сумел пробиться в Лигу Европы, заняв седьмое место в турнирной таблице чемпионата Украины.

С 2019 года Скрипник тренировал луганскую «Зарю». По итогам сезона клуб занял третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги и в следующем сезоне примет участие в групповом этапе Лиги Европы. До этого украинский специалист работал в латвийской «Риге» и немецком «Вердере».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020