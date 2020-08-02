Виктор Скрипник возглавит «Днепр-1»
В следующем сезоне «Днепр-1» будет выступать под руководством Виктора Скрипника, сообщает Meta-ratings.com.ua.
По данным источника, Скрипник приступит к работе завтра, 3 августа. Останется ли в структуре клуба Дмитрий Михайленко, который тренировал «Днепр-1» с 2017 года, пока неизвестно.
По результатам сезона-2019/2020 «Днепр-1» не сумел пробиться в Лигу Европы, заняв седьмое место в турнирной таблице чемпионата Украины.
С 2019 года Скрипник тренировал луганскую «Зарю». По итогам сезона клуб занял третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги и в следующем сезоне примет участие в групповом этапе Лиги Европы. До этого украинский специалист работал в латвийской «Риге» и немецком «Вердере».
- 2 августа 2020
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