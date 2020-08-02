Появились фото новой формы сборной России

На портале Footyheadlines опубликованы фотографии домашнего и гостевого комплектов игровой формы сборной России на сезон-2020/2021.
Футболка из домашнего комплекта экипировки выполнена в традиционном красном цвете. Манжеты футболки — белые.
Основной цвет гостевой футболки также белый. На грудь нанесены синяя и красная полосы, которые сочетаются с аналогичными полосами на манжетах.
Фото: Footy Headlines
Фото: Footy Headlines
Изготовителем экипировки является компания adidas.
В октябре в Сети появилось фото новой эксклюзивной футболки национальной команды России на чемпионат Европы – 2020. После презентации форма подверглась критике из-за перевёрнутого государственного флага России на рукавах. В заключительных матчах отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 сборная России сыграла в старой форме, несмотря на представление нового комплекта.
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