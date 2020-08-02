Как стало известно «Чемпионату», 24-летний полузащитник «Шинника» Александр Эктов переходит в «Торпедо».

В прошлом сезоне Эктов сыграл 30 матчей, забил три гола, отдал одну результативную передачу.

В матче 1-го тура Футбольной национальной лиги ярославский «Шинник» одержал победу над московским «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Шинник» в Ярославле и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол был забит на второй минуте добавленного времени — отличился полузащитник Никита Дорофеев. Эктов провёл на поле все 90 минут.



Предыдущий розыгрыш ФНЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса: первенство остановили в первой половине марта и решили не доигрывать. Результаты зафиксировали по 27 турам, которые были сыграны на тот момент. «Торпедо» заняло четвёртое место в таблице, «Шинник» стал восьмым.