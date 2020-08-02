«Рома» предложила Яну Вертонгену контракт по схеме «2+1» с зарплатой € 3 млн в год
«Рома» ведёт переговоры с бельгийским защитником Яном Вертонгеном, сообщает итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".
По данным источника, переговоры находятся на продвинутой стадии. Сообщается, что римский клуб предложил защитнику контракт до 2022 года с опцией продления на один сезон и зарплатой € 3 млн в год.
В июле Вертонген объявил об уходе из «Тоттенхэм Хотспур» и получил статус свободного агента. Вертонген перешёл в стан «шпор» летом 2012 года из амстердамского «Аякса». Сумма трансфера футболиста составила € 12,5 млн. В составе английского клуба 33-летний бельгийский игрок принял участие в 315 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 27 забитых мячей и отдал 12 результативных передач.
«Рома» представила второй комплект формы на следующий сезон
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