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Председатель совета директоров «Зенита»: давно планировали назначение Аршавина

Председатель совета директоров «Зенита»: давно планировали назначение Аршавина
Футбол / РПЛ 0

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина прокомментировала назначение экс-футболиста питерцев Андрея Аршавина на руководящую должность в клубе.

«Мы давно планировали это назначение. У Андрея огромный опыт в футболе, цепкий ум, большой потенциал и амбиции. Он лидер по натуре. Я уверена, что это назначение придаст новый импульс для дальнейшего развития молодежного футбола клуба и усилит спортивное направление в целом», — приводит слова Илюхиной пресс-служба «Зенита».

Аршавин был назначен директором департамента развития молодёжного футбола петербургского клуба по спортивным вопросам.

Футболист завершил спортивную карьеру в ноябре 2018 года. После завершения игровой карьеры он прошёл обучение в Центре повышения квалификации тренеров в академии «Зенита», получил лицензии категории D и С и приступил к работе в команде 2004 года рождения в качестве тренера. Аршавин также работал советником генерального директора по молодёжному футболу.

Андрей Аршавин получил руководящую должность в «Зените»
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