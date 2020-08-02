Суркис: если бы Сёмин не оказался таким хлюпиком, мог по сей день работать в «Динамо» К

Владелец киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал, почему бывший главный тренер команды Юрий Сёмин добился успеха в УПЛ.
«Почему у Сёмина сразу получилось в «Динамо»? Потому что он в этой среде работал. Не имеет значения, он работал в России или здесь. Он знает эту среду очень хорошо, наш чемпионат. Считаю, что Сёмин проделал идеальную работу в «Динамо».
Просто если бы он не оказался таким, я бы сказал, хлюпиком, который побежал за своими акциями в «Локомотив», может, он бы и по сей день работал в киевском «Динамо». Второй раз вошёл он в эту реку, но уже отношение к нему было другое, даже у болельщиков. Тренер Луческу пускай покажет. Вот вы хотели, вот нате! Мы не экспериментируем с вами, дорогие болельщики», – сказал Суркис в эфире телеканала «112 Украина».
Сёмин возглавлял «Динамо» с 2007 по 2009 год. В конце декабря 2010 года специалист вернулся на пост главного тренера киевлян. Вместе с бело-синими он стал чемпионом Украины и выиграл Суперкубок страны.
- 2 августа 2020
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