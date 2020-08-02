Деян Ловрен будет выступать в «Зените» под номером 6

Защитник «Зенита» Деян Ловрен будет выступать под номером 6, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Посмотреть фотографию можно на странице «Зенита» в "Твиттере".

С 2017 года шестой номер принадлежал защитнику Браниславу Ивановичу.

Ловрен перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В завершившемся сезоне 31-летний хорватский защитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (9 — в основном составе), в которых стал автором результативной передачи, а также получил жёлтую карточку.

Главный тренер питерцев Сергей Семак ранее заявил, что рассчитывает на Ловрена в матче с «Локомотивом». Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» в прямом эфире покажет Первый канал. Встреча состоится 7 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Трансляция встречи начнётся в 19:00 мск.