«Какой красивый мальчик». Брат Ловрена прокомментировал фото новичка «Зенита»

Пресс-служба «Зенита» выложила в «Инстаграме» фото защитника Деяна Ловрена на фоне Исакиевского собора, который находится в центре Санкт-Петербурга.

Снимок прокомментировал брат футболиста, полузащитник «Славена Белупо» Давор Ловрен. «Какой красивый мальчик», — написал он на русском языке.

Ловрен перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В завершившемся сезоне 31-летний хорватский защитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (9 — в основном составе), в которых стал автором результативной передачи, а также получил жёлтую карточку.

«Зенит» объявил о переходе Ловрена 27 июля. Главный тренер питерцев Сергей Семак заявлял, что рассчитывает на Ловрена в матче с «Локомотивом». Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» состоится 7 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Трансляция встречи начнётся в 19:00 мск.