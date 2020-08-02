«Параська!» Кержаков пошутил над перешедшим в «Спартак» Кокориным

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков пошутил над форвардом Александром Кокориным, перешедшим в «Спартак».

Кокорин обратился к подписчикам на своей странице в «Инстаграме». В комментариях к публикации Кержаков написал: «Параська!».

Сегодня, 2 августа, красно-белые объявили о переходе 29-летнего футболиста на своём официальном сайте. Кокорин подписал контракт со «Спартаком» на правах свободного агента по схеме «3+1».

С 2016 по 2020 год Александр выступал за «Зенит». В минувшем сезоне 29-летний форвард был арендован «Сочи» и в 10 матчах Российской Премьер-Лиги забил 7 мячей. На Кокорина претендовали также московский «Локомотив» и «Сочи», но он отказался от их предложений.